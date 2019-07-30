2019/07/30 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة البرازيلية، الثلاثاء، أنها أوصت بعدم توجيه اتهامات بالاغتصاب إلى نيمار مهاجم باريس سان جرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد مزاعم امرأة تعرف عليها عبرالإنترنت بشأن اعتدائه عليها في أحد فنادق باريس.ونفى نيمار هذه الاتهامات ونشر محادثات وصور بينهما كانت سببا في فتح تحقيق منفصل فيما إذا كان نيمار ارتكب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص براءة نيمار من تهمة الاغتصاب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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