ماكرون: العقوبات الأمريكية على إيران أحادية وفرنسا ترفضها

2019/07/30 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس، حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية وبلاده ترفضها.وأضافت الرئاسة، نقلا عن ماكرون، أن باريس ستبذل جهودها لتأمين مصالح طهران في الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها.وتابعت بالقول إن الرئيس الفرنسي صرح

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