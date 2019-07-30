ريال مدريد يتلقى الخسارة الثالثة في كأس “اودي” الودية

2019/07/30 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تغلب توتنهام هوتسبر الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أودي الودية.وفي الدقيقة 22 ومن خطأ دفاعي قاتل، تلقى هاري كين الكرة ليسجل هدف اللقاء الوحيد.في الدقيقة 27 حاول كريم بنزيما تعديل النتيجة بعد تمريرة من لوكا مودريتش، إلا أن التسديدة مرت بجوار القائم.وفي الدقيقة 30 […]

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