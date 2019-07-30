النفط يرتفع وخام برنت يسجل 64.17 دولار للبرميل

2019/07/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، ما يدعم نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتًا أو 0.7% إلى 64.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قد ارتفع 0.4% في الجلسة السابقة.وزاد الخام الأمريكي 41 سنتًا أو 0.7% إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2% أمس الاثنين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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