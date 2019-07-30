العراق يفوز على لبنان 1-0 في افتتاح بطولة غرب آسيا

2019/07/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل المنتخب الوطني لكرة القدم، مشواره في بطولة "آسيا سيل" لاتحاد غرب آسيا، بالفوز على لبنان 1-0 في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي، مساء اليوم الثلاثاء.

حسين علي، كان نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليهدي اسود الرافدين فوزاً مهماً في مباراة لم ترتقِ الى المستوى المطلوب.وستقام مباراة اخرى من ذات المجموعة، حين يواجه منتخب فلسطين نظيره اليمني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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