2019/07/30 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس ديالى غدا الاربعاء جلسة استثنائية للتصويت على مشاريع الموازنة المالية للعام الحالي .وقال المنسق الاعلامي للمجلس علي نجم لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان مجلس ديالى سيعقد غدا جلسة استثنائية لمناقشة مشاريع الموازنة المالية للمحافظة للعام الحالي وسيتم التصويت على مشاريع خدمية بقيمة / 100 / مليار دينار “.واضاف :” ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى يعقد غدا جلسة استثنائية للمصادقة على مشاريع الموازنة المالية للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى يعقد غدا جلسة استثنائية للمصادقة على مشاريع الموازنة المالية للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).