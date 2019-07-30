مطالبات من “الاتحاد” بإخراج حزب العمال الكردستاني من أراضي الاقليم و”الديمقراطي” يزيد تعاونه مع تركيا

2019/07/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثر اخلاء اكثر من 400 قرية حدودية وتشريد الالاف من السكان السليمانية – عباس كاريزي: طالب عضو المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمد وتمان بوضع حد لنشاطات حزب العمال الكردستاني داخل اراضي اقليم كردستان، التي ادت –حسب قوله-الى تهجير سكان القرى والقصبات الحدودية.وتاتي هذه المطالبة، جراء الحرب الدائرة بين حزب العمال الكردستاني وتركيا ...

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