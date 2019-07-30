2019/07/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق إلى تشكيل محاكمات على غرار تلك التي جرت في مدينة نورمبرغ الألمانية عقب الحرب العالمية الثانية ومثل أمامها القادة النازيون في أربعينيات القرن الماضي.وقال كريم خان إن مثل هذه الإجراء سيكون من شأنه دحض أيدولوجية داعش كما ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة اممية لمحاكمة عناصر داعش على غرار محاكم نورمبورغ للنازيين) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة اممية لمحاكمة عناصر داعش على غرار محاكم نورمبورغ للنازيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).