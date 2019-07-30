الحكمة : ائتلاف العبادي وائتلافات صغيرة بات انضمامها الى المعارضة وشيكا

2019/07/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكد تيار الحكمة المعارض ان ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي على وشك الانضمام للمعارضة، فيما بين ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص المعارضة سيعزز من دور كتل المعارضة النيابية.وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “قرار المحكمة الاتحادية بالسماح للنواب بالانتقال من كتلة الى ...

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