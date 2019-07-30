2019/07/30 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC صوت مجلس محافظة بابل خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، على تخصيص 50% سنويا من الدرجات الوظيفية التي تخص التربية للمحاضرين المجانيين.وقال عضو المجلس رياض عداي في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، ان مجلس المحافظة صوت خلال جلسته الاعتيادية اليوم تخصيص 50%من الدرجات الوظيفية التي تخصص سنويا للتربية للمحاضرين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس بابل:التصويت على تخصيص 50% من الدرجات الوظيفية للمحاضرين المركز الخبري الوطني.

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