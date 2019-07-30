عبد الرحمن علي غنيم - قانون اعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر

2019/07/30 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 330 طفلاً قاصراً بينهم عشرات الأطفال المرضى والمصابين في سجني عوفر ومجدو، و15 طفلة قاصرة دون سن 18 في سجني هشارون والدامون .ولقد صعدت سلطات الاحتلال من انتهاكها لحقوق الأسرى الأطفال والقاصرين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بقوة كبيرة في الفترة الأخيرة؛ حيث وثقت التقارير الحقوقية تعرض الأطفال للتعذيب والتنكيل وسلب حقوقهم بكافة الأساليب .ومنذ لحظة ا......

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