بابليون: مطالب سحب الحشد من سهل نينوى يقابلها دعوات لعودة البيشمركة

2019/07/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني، الثلاثاء، أن مطالب سحب الحشد من سهل نينوى يقابلها دعوات لعودة قوات البيشمركة، مؤكداً أن امر سحب لواء 30 كان شفوياً ولم يصدر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الكلداني في حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "امر سحب لواء 30 من سهل نينوى كان شفوياً ولم يصدر من رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "لواء 30 لم يشارك في تظاهرات رفض سحب الحشد من سهل نينوى".

وأضاف أن "البيشمركة كانت مسيطرة على منطقة سهل نينوى سابقا"، مؤكداً أن "مطالب سحب الحشد من سهل نينوى يقابلها دعوات لعودة البيشمركة".

ولفت الكلداني الى أن "نواب الحزب الديمقراطي طلبوا بان يكون البديل في سهل نينوى هي البيشمركة"، معرباً عن رفضه "تدخل رجل الدين المسيحي في الميدان السياسي".

وكشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، في (28 تموز 2019)، عن صدور قرار شفهي من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتريث في إخراج قوات الحشد الشعبي من السيطرات الرئيسية بسهل نينوى، مشيرا الى ان هنالك اطراف عميلة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تسعى لاخراج الحشد من سهل نينوى تمهيداً لضمه الى اقليم كردستان.

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