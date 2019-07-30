خريجو كليات التربية يطالبون بتعيينهم في المدارس الحكوميَّة

2019/07/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت “الباب المفتوح” رسالة من المواطنة سجى مراد داوود سليمان النصر الله تطالب بتعيينها على ملاك وزارة التربية، كون الوزارة متعاقدة مع كليات التربية منذ اربعين عاماً.

وجاء في رسالتها، انها تخرجت من كلية التربية ..الدراسية الصباحية في جامعة ذي قار للعام الدراسي 2011-2012 الدور الاول فرع الرياضيات، بيد انها ومنذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحالي لم تحصل على تعيين بالرغم من تقديمها اوراق التعيين في كل عام، علما ان والدها خدم وزارة التربية لاكثر من اربعين عاماً ما بين مدرس ثانوي واختصاصي تربوي ومفتش تربوي.

واشارت الى ان كليات التربية الرسمية متعاقدة مع وزارة التربية منذ السبعينيات لقاء الخدمة في مدارسها، بيد ان شمول التعيينات بأسلوب المحاصصة سلب خريجي الكليات المذكورة هذا الحق، مع انهم مؤهلين بشكل جيد لتحمل مسؤولية التعليم في المدارس، كونهم حصلوا على تعليم جيد لطرائق التدريس وعلم النفس التربوي، لذا تتوجه بالمناشدة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية لانصاف هذه الشريحة المظلومة وتمكينها من التعيين في مدارس وزارة التربية.

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