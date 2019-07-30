العراق يفوز على لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا

2019/07/30 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره اللبناني بهدف نظيف في اللقاء الذي اقيم على ملعب كربلاء الدولي بافتتاح منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم.ويدين منتخب اسود الرافدين في فوزه الى اللاعب حسين علي، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من اللقاء، لتنتهي المواجهة على هذه النتيجة.وبهذا الفوز تصدر المنتخب الوطني ترتيب

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