امنية ديالى تعلن نهاية ماتسمى بالدائرة المستديرة “عقل داعش”

2019/07/30 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، عن نهاية ما اسمتها الدائرة المستديرة لتنظيم داعش داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/المعلومة/، ان “الدائرة المستديرة لتنظيم داعش ضمن مايسمى بولاية ديالى والتي تمثل الخط الاول لقادة التنظيم اصبحوا من الماضي بعد القضاء على اخر قيادي […]

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