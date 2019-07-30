2019/07/30 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة الى توجيهات معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي المحترم الاستاذ الدكتور قصي السهيل لتعين حملة الشهادات (الدكتوراه و الماجستير) في الدراسات المسائية تعلن جامعة المثنى عن فتح باب التقديم للتعيين بصفة عقد لحملة شهادة الماجستير و الدكتوراه و على الدراسات المسائية و حسب الاختصاصات المبينة في الجدول ادناه و على الرابط الالكتروني المرفق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جامعة المثنى تفتح باب التعيينات بصفة عقد لحملة شهادة الماجستير و الدكتوراه و على الدراسات المسائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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