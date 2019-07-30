2019/07/30 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت هيئة النزاهة عن عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، التي نزح منها أكثر من 1.5 مليون شخص بسبب الحرب على “داعش”.وذكر بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، أنه “تم ضبط المستندات والصكوك التي تتضمن كيفية صرف المبلغ في ديوان محافظة نينوى، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين المركز الخبري الوطني.

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