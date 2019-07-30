2019/07/30 | 22:08

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إدارة محافظة الديوانية محور "رئيس التحرير" بين الزاملي والحسيني

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

10:05 pm

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أكد النائب عن محافظة الديوانية عباس الزاملي أن على أبناء الشعب أن

يكون لهم دور في إختيار ممثليهم بإنتخابات المجالس المحلية بغية

النهوض بها والإرتقاء نحو الأفضل بما يصب في الصالح العام ، الزاملي

ولدى إستضافته في برنامج رئيس التحرير الذي تبثه آفاق أضاف أن عمل

مجالس المحافظات والأقضية سينتهي في الأول من آذار المقبل على أن

تعقبها بعد شهر إجراء إنتخابات مجالس المحافظات ، وأشار إلى أنه ينبغي

العمل على توفير الخدمات إلى المواطنين عبر تضافر جهود أعضاء مجلس

المحافظة من دون إستثناء ، مبيناً أنه تم إكتشاف 446 درجة وظيفية تم

توزيعها بصورة عشوائية وهناك تقصير واضح من قبل إدارة المحافظ وسجلت

العديد من الملاحظات حول الأداء سيما أن ملفات الفساد طالت غالبية

المؤسسات وليس مديرية التربية فقط ، موضحاً أن الشعارات التي تطلق

دائماً هي محاربة الفساد والشخصيات غير الكفوءة والتي ليس لديها

القدرة على تقديم الإنجاز ، لافتاً إلى هناك العديد من المشاريع طرحت

للإستثمار من بينها بناء مدارس أهلية ، ورأى أن لمجلس النواب الحق في

التصويت على حل مجلس أية محافظة .من جانبها بينت عضو مجلس محافظة الديوانية ضحى الحسيني أنها مارست

دورها الرقابي بكل جد من أجل الإرتقاء بالعمل المؤسساتي وبصورة أكثر

فاعلية بما يسهم في تطوير جميع المجالات ، وأضافت لدى إستضافتها في

البرنامج ذاته أن غياب الأجهزة المتطورة في مستشفيات الديوانية تسبب

بوفاة الطفلة رفيف وأن ميزانية دائرة الصحة في الديوانية بإمكانها

شراء أفضل الأجهزة لكنها تصرف في قضايا أخرى ليست ذات أهمية ، مشيرة

إلى أنها شخصت العديد من الأخطاء لكن التقاطعات في مجلس محافظة

الديوانية حالت دون تصحيح مسار العمل بالمستوى المطلوب ، لافتة النظر

إلى أن ما يحصل في دوائر الصحة والتربية من خروقات وفشل يتحملها

المحافظ كونه المشرف الأول على المشاريع التنفيذية في المحافظة ،

وشددت على أهمية إعطاء المشاريع الخدمية أولوية في تنفيذ المشاريع

مستقبلاً ...

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