2019/07/30 | 22:08

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دولة القانون يرفض التصويت على قانون اللجنة الدولية للصليب الاحمر (فيديو)

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

10:02 pm

21

رفض ائتلاف دولة القانون التصويت على قانون تصديق اتفاق مقر بين حكومة

جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.النائب عن الائتلاف خلف عبد الصمد اكد ان اللجنة الدولية للصليب

الاحمر يديرها بعض اصحاب رؤوس الاموال الذين يحاولون على بعض

الدول.

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