الطيران المدني: أنباء تحذيرنا للأجانب القادمين لمطار بغداد مزيفة

2019/07/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، ما نسب لها بشأن تحذير الأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في تحريك دعوى قضائية.

وذكرة السلطة في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود تحذير للأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي عار عن الصحة، ولم يتم نشر أي تحذير على مواقع السلطة او مطار بغداد الدولي الرسمية للمسافرين الأجانب القادمين إلى مطار بغداد الدولي، وبعد التحري عن مصدر المعلومة تبين انها مأخوذة من موقع وهمي يدعي انه لمطار بغداد الدولي، فيما لم يتم التطرق لمثل هذه المعلومات المزيفة في موقع المطار الرسمي”.

وأضافت “بهذا الصدد تحذر سلطة الطيران المدني العراقي باعتبارها المسؤولة عن أمن وسلامة الطيران المدني في العراق الجميع من عدم توخي الدقة في النشر وعدم زج اسمها في مثل هكذا أخبار عارية عن الصحة وتؤثر سلبا في اسم وسمعة العراق، وتؤكد انها تحتفظ بحقها القانوني في تحريك دعوى قضائية ضد هذا الموقع وكل من يتعامل معه”.

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