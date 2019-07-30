الرد السريع توضح حقيقة إخلاءها مواقعها في الأنبار

2019/07/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، قيام القوات الأميركية بإجبارها على إخلاء مواقعها العسكرية في صحراء محافظة الأنبار.

وذكرت الفرقة في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً مفاده القوات الاميركية تجبر فرقة الرد السريع على اخلاء مواقعها العسكرية بصحراء الانبار”.

وأضافت أن “هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا توجد اي مهام للرد السريع في الانبار وتواجد الفرقة في قضاء طوزخورماتو فقط”.

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