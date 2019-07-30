بالصور.. منتسبو اللواءين ٢١ و ٨٨ بالحشد يتسلمون بطاقات الكي كارد

2019/07/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتوزيع بطاقة "الكي كارد" على لوائي ٢١ و ٨٨ بالحشد.وذحر موفدنا، ان كوادر المالية العامة بدأت بتوزيع البطاقات الذكية في مقر اللواء التاسع على منتسبي اللوء ٢١ واللواء ٨٨.

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