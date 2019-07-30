بالفوز على لبنان.. العراق يقص مشاركته في غرب آسيا

2019/07/30 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره اللبناني بهدف نظيف في اللقاء الذي اقيم على ملعب كربلاء الدولي بافتتاح منافسات بطولة غرب آسيا

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