ترامب في مأزق كبير بسبب “كذبة” 11 سبتمبر

2019/07/30 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مأزق كبير على خلفية تصريحاته التي قال فيها إنه كان موجودا إلى جانب عمال الإغاثة، عقب هجمات

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