2019/07/30 | 22:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلام الناس 30-7-2019 | الحويجة - كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qsea8NgGCgs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلام الناس 30-7-2019 | الحويجة - كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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