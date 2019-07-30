2019/07/30 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن رئيس هيئة “الحشد الشعبي”، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، أن الحشد سيُهيكل ليكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.وقال الفياض خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في بغداد: “سنعمل على هيكلة قوات الحشد الشعبي وجعلها تحت إمرة رئيس مجلس الوزراء، كما سيتم إغلاق المكاتب التابعة للحشد الشعبي بعد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفياض: سنهيكل الحشد ليأتمر بإمرة رئيس الوزراء وسنغلق المكاتب التابعة له المركز الخبري الوطني.

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