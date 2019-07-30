مكتب الحلبوسي ينشر نتائج زيارة رئيس البرلمان إلى الكويت

2019/07/30 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، نتائج زيارة رئيس البرلمان إلى دولة الكويت.

وذكر المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الحلبوسي اختتم زيارة رسمية إلى الكويت استمرت يومين؛ لبحث سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد برعاية كويتية في شباط/ فبراير عام 2018، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأضاف أن "الزيارة تضمنت عدداً من اللقاءات والاجتماعات، كان في مستهلها لقاء أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح الصباح".

واوضح المكتب، أن "الاجتماعات والمباحثات تركزت خلال الزيارة على تعزيز العلاقات بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب العراقي، والعمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن توسيع المشاركات الثقافية والفنية والرياضية بما يسهم في إعادة الانسجام المجتمعي بين شعبي العراق والكويت، وتشجيع السياحة الدينية والآثارية"".وأشار إلى أن "الاجتماعات أكدت على ضرورة عمل جميع دول المنطقة على التهدئة وخفض التصعيد والتوتر ونزع فتيل الحرب؛ للحفاظ على الاستقرار، ودرء الخطر عن شعوبها، بالإضافة إلى دعم عمل الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار من خلال:◾إيجاد آلية لاستحصال الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، وتشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.◾تسريع الإجراءات الفنية والإدارية؛ لتنفيذ مشاريع صندوق التنمية الكويتي في العراق، التي تبرعت بها دولة الكويت.◾ إعادة الاستقرار في المدن المحررة من خلال المساهمة بإعمارها، وتأهيل البنى التحتية، وبناء المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية واطئة الكلفة.◾تسهيل إجراءات إنشاء مراكز الاستقبال والمراكز الصحية التي تبرَّع بها أمير دولة الكويت في محافظات الوسط والجنوب لخدمة المواطنين خلال مواسم زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء.◾ تأهيل المنافذ الحدودية وتطويرها بين البلدين، وتوفير البنى التحتية اللازمة لعملها بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.◾ رفع المعوقات أمام المشاريع السكنية والصحية التي لم تكتمل حتى الآن، والمنفذة من قبل الجانب الكويتي في محافظة البصرة.◾تنشيط التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل الاقتصادي، وحل جميع المعوقات أمام تطوير الحركة التجارية بين العراق والكويت.◾تسهيل إجراءات منح التأشيرة المتبادلة بين البلدين من خلال مكاتب مشتركة، وتعزيز التعاون الأمني بينهما.◾العمل على بدء المباحثات لإنشاء مناطق تجارية وصناعية حرة بين البلدين؛ لتعزيز التعاون التجاري، وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة البصرة.◾توفير الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات؛ لتنفيذ المشاريع في المحافظات العراقية، وتوفير فرص العمل للعاطلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الحلبوسي ينشر نتائج زيارة رئيس البرلمان إلى الكويت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الحلبوسي ينشر نتائج زيارة رئيس البرلمان إلى الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).