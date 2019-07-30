التربية: الوثيقة الموحدة.. إجراء لمنع تزوير الشهادات والوثائق

2019/07/30 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

تستعد وزارة التربية لتنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة التي تحمل مميزات ومواصفات اكثر امنية لتجنب عمليات تزوير الشهادات.

وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان مديريته ومن خلال خططها السنوية الخاصة برصانة الشهادات والوثائق التي يصدرها، فانها تعمل على تنفيذ مشروع الوثيقة الموحدة الذي ستنفرد به المديرية بما يسهم في احداث طفرة نوعية في عملية اصدار الوثائق بطريقة اكثر امانا وموثوقية.

وبين ان المشروع سيعمل على اصدار وثائق تحمل (باركود) خاصا يحمل جميع المعلومات الخاصة بصاحب الوثيقة، ما سيعمل على تسهيل عملية كشف الوثائق المزورة فورا، علاوة على انه سيعمل على منع تزويرها مستقبلا من قبل مختصين بذلك والذين اكد انهم يتواجدون في اماكن معينة ومعروفة لدى المواطنين.

وذكر حربي ان المعلومات التي سيحملها (الباركود) الخاص بكل وثيقة، ستتضمن ارشفة كاملة بكل معلومات صاحب الوثيقة بطريقة الكترونية والتي ستقرأ من خلال جهاز خاص الكتروني ايضا، منبها بأن المديرية باشرت مراحل تنفيذ المشروع ومن المؤمل ادخاله الى الخدمة خلال المدة المقبلة.

واشار الى ان المشروع سيسهم في تخفيف الزخم الحاصل على اصدار الوثائق بطريقة يدوية، فضلا عن انه سيقدم خدمات جليلة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال كشف الوثائق المزورة الخاصة بمدخلات المعاهد والكليات من طلبة السادس الاعدادي، اضافة الى استخدام برنامج من اجل تشفير هذه المعلومات للمستخدمين اي انها ستكون غير قابلة للاختراق الالكتروني.

وعلى صعيد متصل، افاد معاون مدير التقويم والامتحانات بانه من المؤمل الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي خلال الاسبوع المقبل، منوها بأن الاعلان عنها سيكون بشكل مركزي، مفصحا عن تحقيق نسب نجاح جيدة في المواد الامتحانية مقارنة بالعام الدراسي الماضي، بحسب النتائج الاولية للنتائج، لافتا الى وجود اشراف مباشر على عملية التصحيح والتدقيق في مركز فحص الدراسة الاعدادية من قبل وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل، كما ان هناك تكثيفا للجهود من قبل الفاحصين من اجل الاسراع باعلانها في اقرب وقت ممكن.

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