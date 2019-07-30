بعد تخطيه لبنان بالمباراة الافتتاحية.. المنتخب العراقي بانتظار مواجهة فلسطين

2019/07/30 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراستهل المنتخب الوطني لكرة القدم، مشواره في بطولة غرب آسيا، بالفوز على لبنان 1-0 في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي، مساء الثلاثاء، 30 تموز/يوليو.

كان نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 58 هو اللاعب حسين علي

حسين علي، كان نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ليهدي أسود الرافدين فوزًا مهمًا في مباراة لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب.

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الفوز وضع أسود الرافدين في صدارة المجموعة الأولى مؤقتًا برصيد 3 نقاط، وسيواجه المنتخب الفلسطيني يوم الجمعة المقبل 2 آب/أغسطس.

بدوره قال مدرب المنتخب الوطني العراقي كاتانيتش، إننا "سنغير طريقة اللعب في المباراة المقبلة أمام فلسطين".

وتستضيف الملاعب العراقية بطولة غرب آسيا في أول بطولة رسمية تقام على الأراضي العراقية منذ أكثر من عقدين، ويأمل العراق في أن تعزز استضافتها، في حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.

يذكر أن المجموعة الأولى التي يحتضنها ملعب كربلاء تضم العراق إلى جانب منتخبات لنبان واليمن وفلسطين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثانية التي ستلعب على ملعب فرانسو حريري في أربيل، منتخبات الأردن والسعودية والبحرين والكويت.

مدرب المنتخب الوطني العراقي: سنغيّر طريقة اللعب في المباراة المقبلة أمام فلسطين

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء.



ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.

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