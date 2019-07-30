2019/07/30 | 22:39

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امنية ديالى تعلن نهاية “عقل داعش” بعملية نوعية

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن نهاية

ما اسمتها الدائرة المستديرة لتنظيم داعش داخل المحافظة.وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في تصريح تابعته

افاق ، ان “الدائرة المستديرة لتنظيم داعش ضمن مايسمى بولاية ديالى

والتي تمثل الخط الاول لقادة التنظيم اصبحوا من الماضي بعد القضاء على

اخر قيادي بعملية نوعية جرت قبل يومين في عمق تلال حمرين”.واضاف الحسيني،ان” الدائرة المستديرة لداعش انتهت في ديالى لافتا الى

ان هولاء كانوا يمثلون عقل التنظيم في شن الهجمات خاصة بعد احداث

حزيران 2014″.

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