محافظ المثنى يقدم اعتذاراً رسمياً الى أهالي إقليم كردستان

2019/07/30 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى

قدم محافظ المثنى احمد منفي جودة، الثلاثاء، اعتذاراً رسمياً

الى أهالي إقليم كردستان بسبب تصرف فردي قام به احد ضباط الشرطة في المحافظة.

وقال جودة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، “الى شعبنا الكردي ..



نيابة عن ابناء محافظة المثنى أتقدم بالاعتذار لما

قام به احد ضباط الشرطة من تصرف فردي لا يمثل الا نفسه”، عاداً إياه “تجاوزا

على أهلنا”.

واكد “اتخذا الإجراءات القانونية اللازمة بحقه

“.

وكانت وسائل اعلام كردية قد نشرت مقطع فيديو يبين قيام احد

عناصر الأمن في المثنى بمطالبة مواطن كردي قادم للمحافظة بإنزال العلم الكردي الذي

كان قد وضعه على رقبته قبل أن يسمح له بدخول المحافظة لزيارة مقابر جماعية للكرد تعود

لزمن النظام السابق اكتشفت مؤخرا.

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