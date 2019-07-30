الرد السريع تنفي قيام القوات الأميركية بإجبارها على إخلاء مواقعها العسكرية في الانبار

2019/07/30 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت فرقة الرد السريع، الثلاثاء، قيام القوات الأميركية بإجبارها

على إخلاء مواقعها العسكرية في صحراء محافظة الانبار.

وذكرت الفرقة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً مفاده قيام القوات الاميركية بإجبار

فرقة الرد السريع على اخلاء مواقعها العسكرية بصحراء الانبار”.

وأضافت أن “هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا توجد اي مهام

للرد السريع في الانبار وتواجد الفرقة في قضاء طوزخورماتو فقط”.

ودعت الفرقة، الجميع الى “توخي الدقة في تداول الاخبار

واخذها من المصادر الرسمية”.

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