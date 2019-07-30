إثيوبيا تزرع 224 مليون شجرة في يوم واحد

2019/07/30 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

زرع الإثيوبيون، أمس الاثنين، ما يزيد على مائتي مليون شجرة، وهو ما قال المسؤولون إنه سيكون رقما قياسيا عالميا، وذلك استجابة لمبادرة أطلقها

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