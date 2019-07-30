بعملية نوعية.. امنية ديالى تعلن نهاية “عقل داعش”

2019/07/30 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن نهاية ما اسمتها الدائرة المستديرة لتنظيم داعش داخل المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في

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