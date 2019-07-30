لهذا السبب تجددت هجمات “داعش” على المناطق المحررة

2019/07/30 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #النائب عن تحالف #المحور_الوطني #مقدام_الجميلي، اليوم الثلاثاء، أن المناطق التي حررتها #القوات_العراقية لم تُحرر بشكلٍ كامل، وهو ما تسبب ببقاء جيوب لتنظيم “داعش” والهجوم مرة […]

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