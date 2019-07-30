الكشف عن اختلاس ملايين الدولارات من أموال النازحين العراقيين

2019/07/30 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة العراقية عن عملية اختلاس 11.3 مليار دينار (9.4 مليون دولار) من أموال مخصصة للنازحين في محافظة نينوى، التي نزح منها أكثر من 1.5 مليو...

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