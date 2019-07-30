فرنسا ترفض العقوبات الأمريكية الاحادية على إيران

2019/07/30 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس، حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية على إيران أحادية وبلاده ترفضها.وأضافت الرئاسة، نقلا عن ماكرون، أن باريس ستبذل جهودها لتأمين مصالح طهران في الاتفاق النووي وتطبيع العلاقات الاقتصادية معها.وتابعت بالقول إن الرئيس الفرنسي صرح بأنه يسعى […]

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