2019/07/30 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على خلية إرهابية بينهم "امرأة" لتجنيد الشباب

كلمة -

بغداد

أعلنت محكمة تحقيق بعقوبة، يوم الثلاثاء، القبض على خلية

إرهابية بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر

مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بالمحافظة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "خلية جرى

تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مكونة من ثلاثة متهمين

بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للانخراط في صفوف تنظيم داعش

الارهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، ان "المتهمين تم القبض عليهم من قبل القوات الامنية بمتابعة

وإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق بعقوبة، مبيناً ان المحكمة اتخذت

الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائياً وفق أحكام

المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة لتجنيد الشباب) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة لتجنيد الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).