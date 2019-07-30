2019/07/30 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدي تحية ..وبعد .أعرف جيداً سوف تهمل رسالتي كعشرات الرسائل بل المئات التي أهملت عن عمد من رفاق وأصدقاء للحزب ومن محبيي للشيوعية ، لكن المهم أن يصل صوتي والذي بات مبحوحاً من هول الصراخ وربما تحول في بعض المواقف الى نشاز وملامة ، لكنه يبقى نابعاً من القلب وبحرص وخوف شديدين على تاريخ التجربة وشهدائها ، لأنها ملك الجميع وليس ملكاً لأحد بعينه .عندما جيشت أمريكيا وحلفائها وعملائها جيوشها على أرض العر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدي - سائرون بين الجريمة والعقاب ؟.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد السعدي - سائرون بين الجريمة والعقاب ؟.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).