رشيد غويلب - المكسيك انتقدت توقعاته بشدة / صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق إزاء نمو اقتصاد أمريكا اللاتينية

2019/07/30 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب توقعات صندوق النقد الدولي عادة ما تكون تحمل ضمنيا رسائل سياسة، فهي تدفع هذا النظام الى مزيد من التقشف تارة، وتثير الشكوك في قدرة ذاك النظام تارة اخرى.ومؤشر هذه الرسائل يرتبط عادة بمصالح الرأسمال العالمي الاقتصادية والسياسية.لقد خفض صندوق النقد الدولي، هذا الاسبوع، توقعاته للنمو في أمريكا اللاتينية بشكل كبير لعام 2019.وركز تقييم الصندوق بشكل خاص على المكسيك والبرازيل والأرجنتين بسبب "أوضاعهم ......

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