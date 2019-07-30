عادل احمد - حول انتشار الجريدة العمالية!

2019/07/30 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_احمد ان خاصية كل جريدة او موقع إعلامي هي نوع أبحاثها ومواضيعها و وانتشارها في محيطها أي محيط المواضيع والأبحاث .فمثلا جريدة اقتصادية مثل " إيكونوميست " تخص أكثرية مواضيعها الاقتصاد والشؤون الاقتصادية والإحصاءات الاقتصادية وما الى ذلك..والجرائد والمجلات العلمية تخص المجال العلمي وتنتشر في أوساط ومحيط العلماء والمهتمين في المجال العلمي..وهكذا الحال بالنسبة لكل الجرائد والمجلات والمواقع الأخرى ومن ضمنه......

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