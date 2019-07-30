الوطني يستهل مشواره بفوز ثمين على نظيره اللبناني

2019/07/30 | 23:00

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بغداد/علي الباوي

استهل منتخبنا الوطني لكرة القدم مشواره في بطولة اسياسيل لاتحاد غرب القارة الصفراء بالفوز على نظيره اللبناني بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي احتضنها امس ملعب كربلاء الدولي لحساب المجموعة الاولى.

احرز هدف منتخبنا لاعب الوسط حسين علي عند الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي قاده بنجاح الحكم الدولي البحريني علي حسن.

شهد حفل الافتتاح حضور رسمي وجماهيري غفير قدر بـ 35 متفرج يتقدمهم وزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم عبد الخالق مسعود فضلا عن رؤساء الوفود المشاركة، وبدأ الحفل الذي رفعت فيه اعلام الدول المشاركة بتقديم بعض اللوحات الفنية والتعبيرية التي عكست حضارة بلدنا الحبيب، وترك تواجد حارس مرمى منتخبنا السابق نور صبري احد العمالقة الذين حققوا انجاز امم اسيا 2007 في الملعب اثرا طيبا لدى الجماهير الحاضرة للمباراة.

لم تكن المباراة بالمستوى المنتظر كونها كانت مباراة افتتاحية ولطالما حفلت مثل هذه اللقاءات بالحذر من فقدان النتيجة، وهذا ماكان واضحا على اداء لاعبينا في شوط المباراة الاول، الذي افتقد فيه خط وسطنا للاستلام ونقل الكرة باريحية بسبب الزيادة العددية للمدافعين اللبنانيين في هذه المنطقة، ونتيجة اعتماد الفريق الضيف على الدفاع فقط، لم يتمكن من بناء اي هجمة خطرة من الخطوط الخلفية، واعتمد مدرب لبنان على فلسفة الدفاع المتقدم في ملعبه.

شوط المباراة الثاني شهد افضلية نسبية لمنتخبنا الذي تمكن من ايجاد الثغرات والوصول الى المرمى عن طريق الاطراف، حتى حانت الدقيقة 58 التي اسفرت عن تسجيل حسين علي هدف فريقنا الوحيد.



ولم تشهد بقية دقائق المباراة اي هجمات تذكر لينتهي اللقاء على هذه النتيجة.

وبهذا الفوز يكون منتخبنا قد حصد اول ثلاث نقاط له في البطولة بانتظار مباراته المقبلة التي سيواجه فيها نظيره الفلسطيني.

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