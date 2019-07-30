2019/07/30 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

مثل دارج اعتدنا سماعه في الملتقيات العامة والخاصة يدعو الى عدم اطلاق الاحكام قبل ان تعرف حقيقة الامر بالاقتراب من الناس وبيان لب الموضوعات المطروحة للتداول وكشف التفاصيل بلا تأويلات وتفسيرات غير منطقية مفاده (المايعرفك ما ايثمنك ) وكانت لي ولغيري تجارب تسند ما ذهب اليه المثل الشعبي اشير الى واحدة منها في زاوية اليوم ؟

تشكيل لجنة خماسية لمتابعة انشطة الاتحادات الرياضية وفق القرار 140 عده البعض لغزا محيرا وتباطأت العديد من المفاصل المنضوية للاولمبية الوطنية بتقديم منهاجها السنوي حسب دعوة اللجنة التي ترأسها وكيل وزارة الشباب عصام الديوان وتحملت وزر المناقشات والاشراف على اجندة عام كامل وتحديد السبل الكفيلة بتواصل العمل وفق السياقات الجديدة تشكيلة من الخبراء في مقدمتهم المستشار حسن علي كريم الحسناوي والدكتور موسى جواد والدكتورة ايمان عبد الامير والدكتور طارق وفسر المعنيون بالانشطة الرياضية الاجراءات الجديدة بانها تستهدفهم .

قبل ايام تواجدت في وزارة الشباب وفي مقر اللجنة الخماسية التي تتولى مناقشة مناهج الاتحادات لما تبقى من العام الحالي واستمعت الى اراء وتطلعات اهل الخبرة والاختصاص الذين كلفوا بهذه المهمة وسرني سلاسة الاجراءات والروح الايجابية والتفاعل المثمر بين ممثلي الاتحادات وفريق عمل الخماسية لما ينفع غد رياضتنا ويضعها في مسار رحب من بين خطواتها اختيار مصرف يسهل مهمة الرياضيين ويمنحهم الاستقلالية .

العديد من الاتحادات ناقشت خططها امام اللجنة وخرجت بانطباعات حسنة وملاحظات جديرة بالاحتضان والتصويب والتشذيب بمعايير وضوابط مالية وادارية ستعينها في المستقبل القريب وتبني لها ارضية صلبة واستمعت الى احاديث عدد من رؤساء الاتحادات وامناء السر خلال تواجدي في وزارة الشباب وابدى بعضهم تثمينه لما لمسه من تعاون وثيق مع اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة الدكتور الحسناوي وفريق عمله .

في مناسبات سابقة نشرنا في الصباح اشادات من اتحادات عديدة لدور الخماسية في تفعيل الانشطة وموافقتها على مناهجها وتخصيص المبالغ اللازمة لرعاية رياضييها في المشاركات الداخلية والخارجية دون اغفال مايترتب بذمتها من رواتب للعاملين في اروقتها والاهتمام بالمنتخبات العمرية الصغيرة وتطوير ملاكاتها الادارية والفنية والتحكيمية والمواهب.

المعايشة والقرب من مكان الحدث والتمعن في الاشياء قبل النطق بالحكم المسبق سيجنب الكثير من اطلاق الكلام غير الدقيق وثلم الصورة التي ستكون اجمل لو اقترنت بالحقيقة اليس كذلك؟

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