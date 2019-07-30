المدربون عدوها فرصة مثالية والحكام بجاهزية كاملة

2019/07/30 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / الصباح

افتتحت في ملعب كربلاء الدولي مساء امس الثلاثاء منافسات المجموعة الاولى في بطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا بنسختها التاسعة وسط اجواء احتفالية مبهرة اكدت على ان العراق يبقى بلد الامن والامان وان ملاعبه جاهزة لاحتضان المنافسات الرياضية الكبيرة ، وشهد اليوم الاول للمنافسات اقامة مباراتين في المجموعة حيث واجه منتخبنا الوطني شقيقه اللبناني قبل لقاء اليمن بفلسطين بينما حصل المنتخب السوري على انتظار في هذه الجولة

فيما تنطلق منافسات المجموعة الثانية التي تحتضنها اربيل يوم الاحد المقبل باقامة مباراتين ايضا يتلقي في اولاهما منتخبا البحرين والاردن فيما تشهد الثانية ديربي خليجيا خالصا يجمع الازرق الكويتي بالاخضر السعودي .

انعكاسات ايجابية

عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة العراقية كامل زغير اشار في حديثه الى ان اقامة هذا الحدث الكبير في العراق تمثل رسالة الى الجميع بان بلدنا قادر على تنظيم البطولات الكبيرة وان العراقيين شعب يحب الحياة وينشد السلام ويعشق كرة القدم بشكل كبير وهذا ما اكده الحضور الجماهيري الغفير في جميع المباريات الرسمية والودية التي جرت في ملاعبنا منذ رفع الحظر الجزئي ، وشدد زغير على ان لرفع الحظر انعكاسات ايجابية على كرتنا لاسيما ان فرقنا ومنتخباتنا باتت تخوض مبارياتها الرسمية متسلحة بامتيازات الضيافة ناهيك عن التخلص من ارهاق السفر وكثرة التنقل بين المطارات منوها الى ان اتحاد الكرة يعمل بقوة على رفع الحظر عن ملاعب بغداد وبقية المحافظات بشكل كامل ، وفي ختام حديثه تمنى زغير ان يظهر اسود الرافدين بالمستوى الجيد الذي يؤهلهم للفوز بلقب النسخة التاسعة وانه يتوقع ان يكون ملعب كربلاء مسرحا لمباريات عامرة بالاثارة والمستوى الفني العالي شاكرا جميع المنتخبات التي وافقت على المشاركة في النسخة الحالية للبطولة .

تفرد حسن

ستة لاعبين فقط من التشكيل الحالي لمنتخبنا الوطني سبق لهم ان نقشوا اسماءهم في سجلات النسخ السابقة للبطولة حيث شارك الثلاثي جلال حسن ومحمد حميد واحمد ابراهيم في منافسات النسخة السابعة التي احتضنتها الكويت عام 2012 وانتهت بتتويج المنتخب السوري بطلا بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخبنا بهدف دون مقابل ، اما النسخة الثامنة التي جرت في الدوحة بين عامي 2013 و2014 وانتهت قطرية فقد شهدت مشاركة الرباعي جلال حسن ومهدي كامل وضرغام اسماعيل ومهند عبد الرحيم وجميع هؤلاء في التشكيل الحالي الذي يخوض منافسات النسخة التاسعة ، وبذلك يتفرد الحارس جلال حسن بكونه اللاعب الوحيد بين لاعبينا الذين شاركوا في ثلاث نسخ متتالية.

حكام البطولة

اكتمل عقد جميع الحكام الذين اعتمدوا لقيادة مباريات مجموعة كربلاء وهم الثنائي حميد العيفاري ومحمود المقرني من سلطنة عمان وسعد الخليفي ومحمود السهلي من الكويت وتركي الخضيري وخلف زيد الشمري من السعودية ومحمد طاهر ومحمد عرفة من الاردن وصالح عبد العزيز وعلي حسن السماهيجي من البحرين ، وافصح المنسق العام للبطولة عباس عبد الحسين عن نجاح الطواقم التحكيمية المذكورة في اجتياز الاختبارات الفنية والبدنية التي جرت تحت اشراف المقيم الهندي شانكال.

تعامل راقي

ابهرنا التعامل الراقي لمدربي المنتخبات الخمسة مع وسائل الاعلام على اختلاف عناوينها فلم نجد احدا منهم يتهرب او يتململ من الاستيضاحات التي طلبناها منهم واجابوا عنها بمنتهى الصراحة والموضوعية والشجاعة بما يدلل على احترامهم لمكانة وسائل الاعلام ودورها في تسليط الاضواء على فعاليات البطولة ، وقد لاحظنا من خلال التصريحات ان المدربين الخمسة اتفقوا على ان البطولة تعد فرصة مثالية لمعرفة مكنونات وخبايا منتخباتهم والاطلاع على مستويات لاعبيهم لاسيما الجدد منهم قبل الدخول في اجواء التصفيات المزدوجة التي لم يفصل عنها الكثير من الوقت .

طموح سوري

لم يخف مدرب المنتخب السوري فجر ابراهيم سروره بخبر اعتراف الفيفا ببطولة غرب اسيا وادراجها ضمن نشاطاته رغم قوله ان هذه الخطوة جاءت متاخرة مؤكدا ان هذا الاعتراف قد منح البطولة الكثير من القوة لاسيما ان النسخ المقبلة ستشهد مشاركة المحترفين في صفوف المنتخبات لانها تقام ايام (الفيفا دي ) ، وافصح ابراهيم عن ان المشاركة السورية في النسخة التاسعة تمثل فرصة امام لاعبيه الحاليين لاثبات وجودهم وصولا الى تحقيق الهدف المنشود بضخ دماء جديدة للمنتخب وانه سيسعى للخروج بنتائج ايجابية في مباريات كربلاء مختتما حديثه بان الانتظار الذي حصل عليه منتخب بلاده في الجولة الاولى اتاح له فرصة مشاهدة جميع المنتخبات الاخرى على الطبيعة ومعرفة نقاط قوتها وضعفها .

رؤية يمنية

مدير المنتخب اليمني محمد حيدان أكد أن إعتماد البطولة من قبل الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ستكون له انعكاسات إيجابية وسيزيد من حجم المشاركة في النسخة المقبلة بعد أن كانت المشاركات السابقة تقتصر على منتخبات قليلة وبالصف الثاني أو منتخبات أولمبية مبينا أن العراق ومن خلال نجاحه في التحضير للبطولة والتقارير الايجابية للجان المشرفة أعطى إنطباعا رائعا للفيفا عن قدرته على النجاح في التنظيم من جميع النواحي لذلك اصبح العراق البوابة لأعتماد البطولة رسميا ضمن سجلات ونشاطات الفيفا والنسخة المقبلة ستشهد مشاركة جميع منتخبات غرب آسيا وتدخل ضمن أيام الفيفا دي واعتماد مبارياتها رسميا بالتصنيف الشهري للمنتخبات فضلا عن مشاركة اللاعبين المحترفين .

افكار لبنانية

من جانبه اشار مساعد مدرب المنتخب اللبناني جمال طه الى أن مشاركة لبنان في هذه النسخة من البطولة جاءت لدعم الاشقاء في العراق من اجل رفع الحظر كليا عن ملاعبنا مضيفا ان كل المقدمات تشير الى اننا سنشاهد بطولة ناجحة بكل الاعتبارات ويكفي انها تستقطب هذا العدد المتميز من المنتخبات وبالصف الاول خاصة بعد نجاح العراق في تنظيم الكثير من المباريات الودية الى جانب بطولتين للصداقة ومباريات الزوراء في منافسات اندية اسيا بعد رفع الحظر عن ثلاثة ملاعب مبينا أن توقيت هذه البطولة مناسب جدا لجميع الفرق للتحضير للتصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر وبطولة آسيا في الصين ، واكد طه على ان الاعتراف الرسمي للبطولة ضمن سجلات الفيفا سيزيد من حجم المشاركة لبقية المنتخبات المنضوية تحت لواء اتحاد غرب آسيا لاسيما إن مباريات البطولة ستعتمد في التنقيط للتصنيف الشهري للمنتخبات وأشار الى نقطة مهمة جدا وهي الدعم المادي لأي بطولة ( حوافز مادية للفرق ) والذي سيرفع من حجم المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة وخير مثال على ذلك النجاح الذي يرافق بطولة الاندية العربية .

السجل الذهبي

النسخة الاولى عمان 2000 – البطل ايران

النسخة الثانية دمشق 2002 – البطل العراق

النسخة الثالثة طهران 2004 - البطل ايران

النسخة الرابعة عمان 2007 - البطل ايران

النسخة الخامسة طهران 2008 - البطل ايران

النسخة السادسة عمّان2010 - البطل الكويت

النسخة السابعة الكويت 2012 - البطل سوريا

النسخة الثامنة الدوحة 2014 - البطل قطر

النسخة التاسعة العراق 2019.

البعثة الاعلامية للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدربون عدوها فرصة مثالية والحكام بجاهزية كاملة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدربون عدوها فرصة مثالية والحكام بجاهزية كاملة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).