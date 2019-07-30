التجارة تستبدل الاكياس البلاستيكية بأكياس ورقية

2019/07/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التجارة أصحاب المخابز والأفران في جميع مناطق البلاد، اليوم الثلاثاء، باستخدام الأكياس الورقية بدل الأكياس البلاستيكية حفاظا على الصحة العامة والبيئة.وذكرت الوزارة في بيان، ان "الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت جميع فروعها في بغداد والمحافظات بالتدقيق مع أصحاب الافران والمخابز من خلال اللجان الرقابية ورقابة المخابز والافران بضرورة استخدام الأكياس الورقية بدلا عن أكياس النايلون في تعبئة مبيعات أرغفة الخبز والصمون كونها لا تؤثر على الصحة العامة والبيئة".

وأكد مدير عام الشركة حسين سامي بحسب البيان الى، ان "أغلب الدول اعتمدت الاكياس الورقية في التعبئة بدلا من الاكياس البلاستيكية او النايلون حفاظا على صحة المستهلكين".

وأشار الى، ان "الشروع بحملات توعية مكثفة للتعريف بأهمية الموضوع واعتمادها بشكل كلي والاستغناء عن استخدام أكياس النايلون داعيا المواطنين الى المساهمة بهذه الحملة من خلال مطالبة المخابز والافران بالالتزام بالتوجيهات التي تصب في المصلحة العامة وصحة المواطن".



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