الفياض: طلبنا من القائد العام شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس

2019/07/30 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الثلاثاء، انه طلب من القائد العام للقوات المسلحة مهلة شهرين من عبد المهدي لاكمال عملية الدمج والتجانس.

وقال الفياض في مؤتمر صحافي، إن "هيئة الحشد الشعبي استطاعت من خلال عمل دؤوب ان تنجز ما يمكن انجازه"، مبينا أنه "تم توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم امس بهذا الخصوص".

وأضاف، أن "الهيئة اكدت في الرسالة أنها انجزت هيكلية منسجمة مع الامر الديوانية الذي اصدره رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي"، مشيرا إلى "الغاء مكاتب الهيئة في المحافظات وتحويل ملاكاتها الى الجهة المناسبة في الهيئة".

وأكد الفياض على، "الغاء مديرية التعبئة في الحشد الشعبي وتحويل الى ملاكاتها الى الجهة المناسبة بالهيئة"، مشيرا إلى، "متابعة الاجراءات لكل من يحاول انتحال صفة الحشد ولدينا ملف كبير بذلك، فضلا عن استكمال الجزء الاكبر من المسميات غير المسموح بها".

واشار رئيس الهيئة إلى، أنه "طلبنا من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مهلة شهرين لاكمال عملية الدمج والتجانس".

وكان قد اصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الأمر الديواني المرقم 237 في الاول من تموز الحالي الخاص بالحشد الشعبي.



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