الوطني يحصد أول 3 نقاط في بطولة «آسيا سيل» لاتحاد غربي آسيا

2019/07/30 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهدف حمل إمضاء اللاعب حسين علي بغداد ـ الصباح الجديد: حصد منتخبنا الوطني لكرة القدم أول 3 نقاط في مستهل شوطه ضمن بطولة « آسيا سيل» لاتحاد دول غربي آسيا بفوزه مساء امس على نظيره اللبناني بهدف من دون مقابل حمل امضاء اللاعب حسين علي في الدقيقة 58، في المباراة الافتتاحية للبطولة لحساب المجموعة الاولى ...

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