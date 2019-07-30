محافظ بغداد يرعى معسكراً تدريبياً للقتال الأعزل وفن الدفاع عن النفس

2019/07/30 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: برعاية محافظ بغداد المهندس، فلاح الجزائري، وتحت شعار ” # مستمرون ولن نتوقف عن خدمة شبابنا”، انطلق المعسكر التدريبي للاعبي القتال الأعزل وفنون الدفاع عن النفس في قاعة السيدية للألعاب المغلقة التابعة لمديرية شباب ورياضة الكرخ.المعسكر انتظم فيه نحو 300 لاعب من بغداد ومحافظات النجف وكربلاء والديوانية ونينوى واستمر يوميـن ...

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