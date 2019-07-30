اتحاد المبارزة ينظم دورة تحكيمية تصنيفية

2019/07/30 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: نظم الاتحاد المركزي للمبارزة دورة تحكيمية تصنيفية في قاعة المركز التدريبي للاتحاد بالمدينة الشبابية، للمدة من 26 ولغاية 30 تموز الجاري بمشاركة نحو 50 مشاركة لكلا الجنسين، وبحسب مدير الدورة عضو اتحاد اللعبة المركزي الدكتور عبد الهادي حميد، فان المحاضرات تنوعت بين الاخطاء والعقوبات والإشارات التحكيمية والتطبيقات العملية للاسلحة والاستمارة الفردية ...

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