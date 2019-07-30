كيف تمنع أبل من الاستماع لتسجيلاتك على “Siri”؟

2019/07/30 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

يسأل كثير من المستخدمين عن الطريقة المثلى للحفاظ على خصوصياتهم

لدى استخدام خدمة المساعدة الصوتية في آيفون “سيري”، وذلك بعد تقارير عن

احتفاظ خوادم أبل بالتسجيلات الخاصة بالمستخدمين.

وأبرز تقرير أوردته صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي مخاوف

بشأن تسجيلات “سيري”، التي تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

وبينما ردت شركة أبل على التقرير بالقول إن 1 في المئة فقط

من عمليات تفعيل (Siri) “سيري” تجري مراجعتها من قِبل البشر

وأن هويات المستخدمين ليست مرتبطة بها ، فيما يطالب الكثير من المستخدمين بمنحهم القدرة

على إلغاء تسجيلات (Siri) المحفوظة على خوادم شركة أبل.

واستند تقرير الغارديان إلى مصدر زعم إنه مقاول من شركة أبل

يعمل على “تصنيف” البيانات في “سيري” من خلال الاستماع إلى تسجيلات

المستخدمين.

ومع ذلك ، فقد أثار المبلغين عن المخالفات مخاوف بشأن المحادثات

الخاصة، التي يسمعها المتعهدون أثناء العملية وأن الأسماء والموقع ووجهات الاتصال والبيانات

الأخرى مرفقة بالتسجيلات ويمكن أن يساء استخدامها من قبل المقاولين.

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